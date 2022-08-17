«Нельзя ничего запрещать»: Путин дал рецепт борьбы с алкоголизмом

Президент России Владимир Путин вновь обратился к теме борьбы с алкоголизмом и снова на встрече с губернатором. На этот главу государства поразила заболеваемость алкоголизмом и алкогольным психозом во Владимирской области.

Этот проблемный вопрос Путин поднял во время онлайн-встречи с врио главы региона Александром Авдеевым. «122,6 случая на 100 тысяч граждан. Превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много», – сказал президент (здесь и далее цитаты по сайту Кремля). Путин поручил губернатору начать борьбу с алкоголизмом и дал несколько советов на этот счет. При этом он подчеркнул, что при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать» и «излишне поднимать цены, акцизы».

«Что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные. <...> Нужно просто этим заниматься (этим вопросом – прим. ред.)», – продолжил Путин. И не надо отдавать это на откуп и думать, что это «какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут», напутствовал он Авдеева.

По словам президента, во-первых, необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, но этого недостаточно. «Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить должное внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре», – полагает Путин

Кроме того, продолжил он, нужно «целевым образом» заниматься вопросами здравоохранения: «Здесь есть над чем работать».

Напомним, 9 августа Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым обратил внимание на проблемы бедности и алкоголизма в моногородах в регионе. Он призвал «не запихивать под ковер и лакировать» проблему алкоголизма в моногородах. «Надо заниматься самыми острыми проблемами», – подчеркнул Путин и попросил главу региону обратить на это внимание.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»