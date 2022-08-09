«Не нужно ничего лакировать»: Путин высказался о проблеме алкоголизма в моногородах

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым обратил внимание на проблемы бедности и алкоголизма в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах). Он призвал «не запихивать под ковер» проблему алкоголизма в моногородах.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего», – заявил глава государства (цитата по сайту Кремля). «Надо заниматься самыми острыми проблемами», – подчеркнул Путин и попросил главу региону обратить на это внимание.

«Вам одному с этим не справиться, это понятно, нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти», – дал он совет Соколову.

Ранее в июле президент РФ назвал недостаточными темпы снижения бедности в России. Об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин отметил, что по итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%. Однако, по его мнению, «продвижение есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны».

Москва, Наталья Петрова

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