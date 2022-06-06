Рестораны столкнулись с дефицитом крепкого импортного алкоголя

Российские рестораны жалуются на нехватку крепкого импортного алкоголя, рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Некоторым запасов хватит до осени, сроки новых поставок неизвестны.

Рестораны получали крепкий алкоголь от крупных заводов: Bacardi Martini, Diageo, Pernod Ricard, Brown-Forman. В связи с ситуацией на Украине иностранные продавцы остановили поставки.

«Уже есть перебои и проблемы. Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда – никто не знает», – приводит слова Миронова агентство «Прайм».

По его словам, отечественные текилу, ром и виски рестораны не подают в чистом виде, и для коктейлей этого алкоголя достаточно.

Ситуация с вином не такая сложная. Поставки шли через мелких предпринимателей, которые ищут обходные пути через Армению, Китай, Казахстан. Чтобы завозить крепкий алкоголь через третьи страны, нужны одобренные на государственном уровне разрешения на завоз и учет, считает омбудсмен. Миронов предупредил, что дефицит импортного крепкого алкоголя может привести к росту количества поддельной продукции.

В конце марта российский общепит заявил о проблемах с поставками продуктов: овощей, рыбы, соусов и сиропов. Закупочная стоимость многих продуктов выросла на 30-80%, ряд продавцов заморозил поставки.

Москва, Наталья Рязанова

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