Рестораторы сообщили о сложностях с поставками продуктов

Российский общепит начал испытывать проблемы с поставками продуктов. В частности, возникли трудности с поставками овощей, салатов, некоторых видов рыбы, соусов и сиропов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова.

Как отметил директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов, ряд партнеров приостановили поставки, внесли изменения в условия работы, сократили период отсрочки по платежам или отменили ее совсем. При этом закупочная стоимость многих продуктов выросла в зависимости от категории от 30 до 80%.

По его словам Муратова, больше всего изменился ассортимент и закупочная цена алкоголя из-за перебоев в логистике. Запасов спиртного у компании хватит на 3-4 месяца, уточнил Муратов.

Глава компании-поставщика продуктов «Братья Васильевы» Иван Васильев рассказал, что сейчас наблюдаются перебои с доставкой рыбы из Турции, в частности дорады и сибаса.

Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный сообщил о трудностях с закупкой соусов, сиропов, пасты и некоторых других продуктов. Перебои с поставками возникают не только по причине отсутствия товара, но и из-за слишком высоких цен, выставляемых поставщиками. Это вынуждает искать новых поставщиков по проблемным товарам.

В этих условиях рестораны и кафе разрабатывают меню из более бюджетных блюд, а импортные ингредиенты заменяют аналогами из России и стран СНГ. Об этом, в частности, сообщили представители «Тануки» и «Шоколадницы».

Добавим, для обеспечения потребностей внутреннего рынка, в том числе общепита, Минсельхоз предложил обнулить импортные пошлины на овощную группу до 30 сентября 2022 года. Соответствующее решение уже принял Совета Евразийской экономической комиссии.

Москва, Наталья Петрова

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