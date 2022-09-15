В Челябинской области подорожало больше половины социально значимых продуктов

Цены на большинство социально значимых продуктов в Челябинской области выросли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за первые две недели сентября из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 6 позиций показали снижение цен, а 8 позиций – выросли.

Анализ информации министерства сельского хозяйства региона (из торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан») показал, что наибольшее снижение цен за 2 недели наблюдается на картофель (-28%, или 9,47 рубля на килограмм), свежую белокочанную капусту (-16,17%, или 3,20 рубля на килограмм) и поваренную соль (-2,78%, 45 копеек на килограмм). Также незначительно подешевели гречневая крупа, свинина и пшеничная мука.

Наиболее существенный рост цен зафиксирован на сахар (+2,41%, или 1,63 рубля на килограмм), хлеб (+1,95%, или 87 копеек за 600-граммовую булку) и молоко 2,5-3,2% жирности в пленке (+1,64%, или 1,02 рубля на литр). Кроме того, подорожали куры, говядина, подсолнечное и сливочное масло, куриные яйца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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