Часть Металлургического района Челябинска осталась без общественного транспорта

Из-за ремонтных работ часть Металлургического района Челябинска осталась без транспортного сообщения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с ремонтными работами на тепломагистрали, ежедневно с 10:00 до 15:00 закрывается движение транспорта в северном направлении (при движении от центра) на участке от дома №15 до дома №29 по улице Румянцева в период с 15 до 30 сентября.

Городской транспорт будет следовать:

троллейбус №7 – АМЗ – Пети Калмыкова – ДК Строителей – Черкасская – АМЗ;

троллейбус №14 – ПКиО – Пети Калмыкова – ДК Строителей – Черкасская – ПКиО;

автобус №15 – ПКиО – Шоссе Металлургов – Жукова – Богдана Хмельницкого – Румянцева – 60-летия Октября – ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);

автобус №16 – ЮУрГУ – Шоссе Металлургов – Жукова – Богдана Хмельницкого – Румянцева – 60-летия Октября – ЧМК (в сторону центра по действующей трассе);

автобус №31 – Академика Королёва – Шоссе Металлургов – Жукова – Богдана Хмельницкого – Сталеваров – 60-летия Октября – ЧМК (в сторону Северо-запада по действующей трассе);

автобус №41 в Аэропорт – Черкасская – Шоссе Металлургов – Жукова – Богдана Хмельницкого – Сталеваров – Шоссе Металлургов – Аэропорт (из Аэропорта по действующей трассе);

автобус №93с – Сад Авиатор 2 – Шоссе Металлургов – Жукова – Богдана Хмельницкого – Румянцева – 60-летия Октября – ЧМК (в сторону сада Авиатор 2 по действующей трассе).

Таким образом, до конца сентября троллейбусы будут следовать только до ДК «Строитель», автобусные маршруты перенаправят в объезд закрытого участка. В итоге до ГКБ №6, ЗАГСа и нескольких детских садов челябинцам придется либо идти пешком около километра, либо ехать с пересадками через весь район.

Челябинск, Виктор Елисеев

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