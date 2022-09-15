Челябинцам придется пожертвовать гаражами ради дороги

В Челябинске ради строительства дороги снесут больше сотни гаражей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в следующем году в Челябинске запланировано завершение строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250 лет Челябинску. В настоящее время начата работа по изъятию у собственников гаражей и части земельного участка.

«В границы строительства автомобильной дороги попадают 125 гаражных боксов, а также часть земельного участка с кадастровым номером 74:36:0000000:1291. В настоящее время приняты решения об изъятии для муниципальных нужд части земельного участка, а также 116 объектов, расположенных в потребительском гаражно-строительном кооперативе №13 (ул. 250-летия Челябинска/ул. 40-летия Победы, участок 13)", – рассказали представители городской администрации.

Собственникам подлежащего изъятию имущества направлены уведомления.

«Собственникам земельных участков и расположенных на них гаражей администрацией города будет выплачен размер возмещения, определяемый на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости данных объектов недвижимости», – заверили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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