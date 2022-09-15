В Миассе будут судить бизнесмена, продавшего больнице бэушные запчасти вместо оборудования

В суд Миасса направили уголовное дело о мошенничестве при поставке оборудования в лечебное учреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена из Нижнего Новгорода, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия мужчина, возглавляя коммерческое предприятие, в 2020 году заключил контракт с медицинским учреждением на поставку оборудования. Однако вместо того, чтобы выполнять договор как следует, предприимчивый нижегородец приобрел бывшие в употреблении составные части оборудования, не отвечающие требованиям безопасности, подготовил документацию и всучил все это медикам в качестве нового товара, получив за это полмиллиона рублей.

Ненадлежащее оборудование было своевременно выявлено сотрудниками «Ростехнадзора» в ходе проведения экспертизы.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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