Если очень сильно хочется: челябинцам показали, сколько придется идти, чтобы сдать мусор в сортировку

ЦКС запустил онлайн-ресурс, который поможет узнать адрес контейнерных площадок с раздельным сбором отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, жители Челябинска и Копейска, разделяют мусор, теперь могут с помощью специального сервиса найти ближайшую контейнерную площадку, на которой установлены баки для годных к переработке отходов.

Такую возможность дает онлайн-сервис, разработанный специалистами ЦКС. Для того чтобы им воспользоваться, необходимо зайти на сайт регионального оператора и выбрать раздел «Карта вывоза».

Открывшееся окно позволит отфильтровать контейнерные площадки с помощью специального меню. Сейчас в базу данных сервиса занесены три вида контейнерных площадок:

значком зеленого цвета отмечены места установки контейнеров, предназначенных для накопления сразу четырех фракций вторичных материальных ресурсов (пластика, стекла, металла и бумаги),

значком красного цвета отмечены места установки контейнеров, в которые предлагается складировать только пластиковую тару (бутыли из-под напитков, бытовой химии, косметики),

значком синего цвета отмечены все контейнерные площадки, на которые есть баки для смешанных коммунальных отходов, которые не подвергались предварительной сортировке.

При щелчке на изображение той или иной контейнерной площадки открывается окно с характеристиками места накопления отходов. В карточке контейнерной площадки указаны: адрес; компания-перевозчик; тип, количество установленных на КП контейнеров и их объем; тип площадки (вывоз каких отходов с нее осуществляется).

Впрочем, новый сервис вряд ли поможет сделать южноуральцев убежденными сторонниками раздельного сбора мусора. В ЦКС и сами признают, что на данный момент в Челябинске, Сосновском районе и Копейске установлено лишь порядка 500 контейнеров для раздельного сбора отходов. При этом, если верить карте сервиса, большая часть из них предназначена для сбора только пластика. Например, на всей площади Челябинска «зеленых» значков начитывается около 50.

К тому же «экологичные» контейнеры группируются в «узлах». Контейнеры для четырех фракций можно найти на территориях «нового» Центрального района (за Челябинским городским бором и Шершневским водохранилищем), на северо-западе областного центра (вдоль улиц Куйбышева, Северо-Крымской и других), а также в районе, ограниченном улицами Шаумяна и Доватора. А вот в центре города их практически нет. Так же, как и в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах.

Контейнеров для пластика в Челябинске на порядок больше. Их можно найти в Советском, Калининском, Курчатовском, Центральном, Тракторозаводском районах. Но в Ленинском и Металлургическом и таких нет. Интересно, что обделены ими и жители домов в самом что ни на есть центре города – в квартале между рекой Миасс и проспектом Победы.

Так что вряд ли пока можно говорить о начале раздельного сбора мусора в Челябинске и окрестностях. Онлайн-сервис может, конечно, оказаться полезен для челябинцев, живущих в паре-тройке дворов от вожделенного «экологичного» контейнера. Но вряд ли найдутся желающие пройти километры ради следования модным тенденциям.

Впрочем, не приносит раздельный сбор мусора какой-то реальной выгоды и региональному оператору. Конечно, развитие сортировки ТКО – одна из основных целей «мусорной» реформы, закрепленная законодательно. Но, как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЦКС, непосредственно сортировкой занимаются полигоны. Задача регоператора – организовать процесс доставки мусора на сортировочные станции и проконтролировать исполнение полигоном обязанностей по сортировке (за это последние получают плату, включенную в тариф по обращению с ТКО).

Теоретически, выгода может проявиться в виде снижения платы за услуги по захоронению отходов, так как с развитием сортировки их количество должно уменьшаться. Но при 500 контейнерах это – не более чем умозрительные рассуждения. Хотя бы потому, что располагаются эти контейнеры на территории трех муниципалитетов, численность населения в которых превышает 1,3 миллиона человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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