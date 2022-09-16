В пригороде Челябинска власти уберут недавно установленные качели

Установленные к Дню города в Копейске диван-качели власти решили демонтировать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», диван-качели появились в центре Копейска и расположенных в муниципальных границах поселках в августе текущего года. Так как в этом же месяце жители отмечают День города, многие решили, что масштабная акция приурочена к этому празднику.

Качели тут же облюбовали горожане, в основном, подростки и молодежь. Однако сразу после установки копейчане высказали сомнения, что малые архитектурные формы простоят долго. Скептически настроенные южноуральцы выразили уверенность, что диван-качели власти уберут в скором времени после того, как пройдет День города.

И скептики оказались правы: в четверг, 15 сентября, управление благоустройства Копейска объявило о грядущем демонтаже сооружений. По словам чиновников, виноваты в этом сами горожане.

«Элементы благоустройства были установлены менее месяца назад. Материалом для изготовления был выбран клеёный брус, который значительно прочнее цельного дерева. Но уже с первых дней мы систематически фиксируем появление новых повреждений, грязи и надписей», – заявили в мэрии.

По словам чиновников, каждое посещение сотрудниками управления благоустройства любого из скверов сопровождалось замечаниями в сторону не только детей, но и взрослых. Меньше, чем за месяц, представители городских властей не раз пресекали попытки раскачивания на качелях на угол более 180 градусов, нахождение на одной качели пяти и более человек, свисание со спинок для увеличения амплитуды, использование ног для трудоемкого раскачивания вбок от опоры к опоре и «многие другие ужасающие примеры поведения».

«На данный момент каждая из качелей приведена в неподобающий вид и имеет повреждения, в некоторых случаях исключившие возможность безопасного использования. Вынуждены сообщить, что в ближайшее время будут сняты все диван-качели, после чего будут рассмотрены возможность и способы восстановления», – заявили в управлении благоустройства.

Впрочем, позднее в ответе на один из комментариев чиновники заверили, что после восстановления качели вернутся на свои места. Однако произойдет ли это по всему муниципалитету, не уточнили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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