В Магнитогорске в одной из квартир прогремел взрыв

Два человека пострадали в результате ночного взрыва в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 15 на 16 сентября в квартире, расположенной на пятом этаже дома №3 по улице Жукова в Магнитогорске. О произошедшем южноуральцы рассказали в социальных сетях.

В УМВД по Магнитогорску информацию о произошедшем подтвердили. По данным полицейских, в городскую больницу доставили двух мужчин «с травмами, полученными в результате произошедшего по неустановленным причинам хлопка в одной из квартир в доме по улице Жукова». Жители соседних квартир не пострадали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возможно, что причиной инцидента мог стать взрыв свето-шумовой гранаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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