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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:16 мск

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Приставы требуют возбудить уголовное дело на мэрию Златоуста

На администрацию Златоуста требуют возбудить уголовное дело за упорное нежелание ремонтировать очистные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в следственные органы направлен рапорт об обнаружении признаков состава преступления в действиях чиновников администрации Златоуста, вопреки вынесенному судебному решению так и не приступивших к реконструкции очистных сооружений.

Решение о возложении обязанностей по реконструкции очистных сооружений было принято Златоустовским городским судом. Осознавая объем работ, в который входила реконструкция 24 объектов, суд дал семилетний срок для исполнения требований.

По истечении этого срока исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в службу судебных приставов. Но и приставам не удалось убедить чиновников приступить к реконструкции очистных, несмотря на выписанные мэрии штрафы в 30 тысяч и 500 тысяч рублей, а также направление главе города предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

«Ввиду длительного неисполнения судебного решения судебный пристав-исполнитель межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам ГУФССП России по Челябинской области направил в следственные органы рапорт об обнаружении признаков состава преступления и о проведении по данному факту проверки», – заявили в пресс-службе регионального управления ФССП, не исключил возбуждения по итогам проверки уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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