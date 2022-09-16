Под окнами челябинской многоэтажки взорвалась машина

В Тракторозаводском районе Челябинска под окнами многоэтажки взорвался автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 сентября, утром у дома №67 по улице 2-й Эльтонской в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом жители микрорайона Чурилово рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, припаркованный у торца жилой многоэтажки автомобиль мгновенно охватило пламя. Некоторые из горожан предположили, что причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона.

При этом машина была припаркована настолько близко, что от пожара пострадали окна нескольких квартир, а также балкон одной из них. Высота пламени достигала третьего этажа.

Сам автомобиль сгорел полностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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