У главного полицейского Южного Урала появился новый заместитель

Руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил нового исполняющего обязанности заместителя начальника главка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сегодня, 16 сентября, в глава регионального полицейского управления Михаил Скоков представил личному составу исполняющего обязанности заместителя начальника главка. Им стал Виталий Шеленков.

Виталий Шеленков службу в органах внутренних дел начал с должности милиционера-бойца отряда милиции особого назначения УВД Челябинской области в 1994 году. С 1997 по 2011 годы возглавлял командование различными формированиями ОМОНа Челябинской области.

За его плечами многолетний опыт руководства подразделениями специального назначения ГУ МВД и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации региона. С 2018 года был заместителем начальника Управления Росгвардии Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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