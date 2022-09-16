Эксзамначальника одного из отделов полиции Миасса отправится в колонию

Бывшего высокопоставленного полицейского Миасса осудили за попытку дать взятку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасский городской суд признал бывшего заместителя начальника муниципального отдела МВД Александра Фофанова виновным в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, высокопоставленного полицейского задержали в апреле 2022 года сотрудники ФСБ и УСБ регионального полицейского главка. Мужчина пытался передать 400 тысяч рублей сотруднику Следственного комитета России в обмен на прекращение расследования уголовного дела. Однако следователь сообщил о щедром предложении силовикам.

Интересно, что сам силовик был заместителем начальника городского отдела МВД, отвечавшего за противодействие коррупции.

Суд приговорил бывшего полицейского к 5 годам колонии общего режима, а также штрафу в 400 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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