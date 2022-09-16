В Челябинске поменяли названия более полусотни остановок

Власти Челябинска одним махом поменяли названия 53 остановок общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Так, остановочные пункты «Привокзальная площадь» на улице Свободы в прямом и обратном направлении теперь получили наименование «Железнодорожный вокзал». А остановки по улице Степана Разина теперь будут называться «Автовокзал «Центральный».

Сменит наименование и трамвайный остановочный пункт «Медгородок». Теперь, как и располагающиеся поблизости остановки автобусов и троллейбусов, он будет называться «Областная больница».

Решили городские чиновники уйти и от многочисленных упоминаний магазинов. Их, как правило, заменили названия улиц, рядом с которыми они организованы. Впрочем, есть и исключения. Например, остановочный пункт «Магазин «Юрюзань» теперь будет называться «Юрюзань». Хотя единственное, что связывает остановку с этим южноуральским городом – как раз одноименный магазин.

Значительное число изменений носит уточняющий характер. Так, множество остановок с однотипным названием «Школа» получили в качестве дополнения указание на конкретное образовательное учреждение, расположенное рядом. Привели к действующему звучанию и остановочные пункты рядом с садоводческими товариществами и гаражными кооперативами.

Ряд остановок сменят название, видимо, исключительно из стремления мэрии к минимализму. Например, решено отказаться от «сдвоенных» наименований вроде «Столовая/ул. Байкальская» в пользу одной из частей (в данном случае – «Ул. Байкальская»). Или просто сократить названия. Так, остановка «Городской сад им. А.С. Пушкина» теперь будет называться «Горсад им. Пушкина».

Наконец, уйдут в небытие упоминания некогда действовавших в районе некоторых остановочных пунктов предприятий. Большинство остановок теперь получат наименования расположенных рядом с ними жилых комплексов. А остановка «Свинокомлекс» будет теперь называться «Уютный домик».

Со всеми изменениями можно ознакомиться по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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