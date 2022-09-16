«Трактор» не оставил шансов «Нефтехимику»

Челябинские хоккеисты начали домашнюю серию уверенной победой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «черно-белые» уверенно провели матч с «Нефтехимиком» из Нижневартовска, открывающий вторую домашнюю серию челябинцев в регулярном чемпионате КХЛ 2022-2023 годов.

Форвард челябинцев Антон Бурдасов вновь показал себя одним из наиболее полезных игроков. Да, нападающий «Трактора» не забил ни одной шайбы, но две из них оказались в воротах «Нефтехимика» при его непосредственном участии.

Хозяева открыли счет на 6-й минуте матча, когда Сергей Калинин реализовал большинство, завершив розыгрыш Игоря Исаева и Антона Бурдасова – 1:0, впереди челябинцы.

На 11-й минуте встречи форвард «черно-белых» Владимир Ткачев после паса Альберта Яруллина удвоил преимущество хозяев – 2:0.

Во втором периоде матча челябинцы продолжили разделывать гостей. На 34-й минуте матча Алексей Бывальцев по-хозяйски распорядился шайбой, полученной от Антона Бурдасова – 3:0.

Три с половиной минуты спустя Владимир Ткачев с передачи Никиты Тертышного поставил победную точку – 4:0, дубль нападающего «Трактора» и победа «черно-белых».

19 сентября «Трактор» принимает на ледовой арене имени Валерия Белоусова омский «Авангард».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»