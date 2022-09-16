Михаил Ефремов стал «звездой» челябинского фестиваля фильмов заключенных

Михаил Ефремов засветился на фестивале фильмов, организованном ГУФСИН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из триумфаторов IX кинофестиваля короткометражного кино «Надежда» стал Михаил Ефремов, впервые примеривший на себя роль режиссера.

Челябинский фестиваль «Надежда» – единственный конкурс фильмов, созданных в местах лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, в «Надежде-2022» участвовала 101 работа из 56 субъектов Российской Федерации.

«Документальный фильм Михаила Ефремова «Переоценка ценностей» получил спецприз на IX кинофестивале короткометражного кино «Надежда». Работа осужденного актера получила приз за лучшую режиссуру, но призового места не заняла. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, – пишет «Первое областное». – В фильме Ефремова заключенные делятся историями из жизни и рассказывают, как попали в тюрьму».

Это была не единственная картина с участием Михаила Ефремова, представленная на фестивале. Вне конкурсной программы продемонстрировали фильм «Жизнь после тюрьмы», где актер рассказывает о своей жизни в местах лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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