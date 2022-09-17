В Челябинской области на М-5 перевернулось авто. Двое погибли, трое в больнице

На южноуральском участке М-5 перевернулся автомобиль с четырьмя пассажирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла в пятницу, 16 сентября, около 18:40 на 1770 километре автодороги Москва – Челябинск под Миассом.

По предварительной информации 48-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», уходя от столкновения с двигавшимся во встречном направлении авто, не справился с управлением. Машина опрокинулась на крышу.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, 45-летний и 39-летний пассажиры скончались на месте до приезда скорой помощи, еще два человека были госпитализированы. Все пассажиры и водитель – мужчины, ехали из Копейска в Златоуст. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Водитель «Лансера» имеет стаж с 1994 года, согласно сведениям ГИБДД к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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