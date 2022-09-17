Выявляемость COVID-19 на Южном Урале превысила 900 случаев в сутки

В Челябинской области зафиксировано 938 новых случаев коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 17 сентября подтверждено 361 тысяча 645 случаев заболевания COVID-19 (+ 938 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников – 90).

За прошедшие сутки выздоровели 357 человек. ️Больных коронавирусом – 11 тысяч 721 человек.

Умерли от COVID-19 3 человека. Всего с начала пандемии коронавируса от инфекции скончались 7 тысяч 890 южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»