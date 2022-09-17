В Челябинске фура влетела в трамвай с пассажирами

В Челябинске КАМАЗ врезался в трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, недалеко от трамвайного депо №2. Горожане сообщили об этом в социальных сетях.

По словам очевидцев, из-за ДТП закрыто движение вагонов в обе стороны, трамваи не могут попасть даже в депо.

По информации ГИБДД Челябинска, водитель КАМАЗа не справился с управлением, пробил металлическое дорожное ограждение и врезался в новый трамвай, следовавший по маршруту №20 в сторону ЧМЗ. В момент аварии в трамвае находились пассажиры, но никто не пострадал. Из-за ДТП повреждена контактная сеть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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