«Металлург» удержал победу во встрече с «Амуром»

Магнитогорский клуб вновь оказался сильнее команды из Хабаровска – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало матча, как и два дня назад, осталось за «Металлургом». На 8-й минуте Илья Николаев мощным броском от синей линии в левый верхний угол открывает счет – 1:0, и при минимальном преимуществе гостей команды отправляются на перерыв.

Во втором периоде хозяева сумели выровнять игру. И хотя на 32-й минуте встречи Илья Хохлов увеличил отрыв магнитогорцев, уже на 36-й минуте защитник «Амура» Кэмерон Ли реализует большинство, сокращая отставание хабаровчан – 1:2.

Третий игровой отрезок бодро начали гости, и уже через 22 секунды после вбрасывания Семен Кошелев забивает в ворота хозяев третью шайбу – 3:1 в пользу южноуральского клуба.

Но хоккеисты «Амура» не сдавались до последнего. На 59-й минуте встречи хабаровчане сумели воспользоваться преимуществом шестого полевого игрока, сменившего голкипера, и Игорь Руденков сократил отставание до минимума – 2:3.

Однако на большее хозяев не хватило – 3:2, трудная победа «Магнитки».

Следующие два матча магнитогорцы проведут 19 и 21 сентября во Владивостоке против «Адмирала».

Челябинск, Виктор Елисеев

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