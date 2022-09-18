В Челябинской области стабилизируется динамика заболеваемости COVID-19

В Челябинской области зафиксировано 953 новых случаев коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 18 сентября подтверждено 362 тысяча 598 случаев заболевания COVID-19 (+ 953 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников – 97).

За прошедшие сутки выздоровели 410 человек. ️Больных коронавирусом – 12 тысяч 318 человек.

Умерли от коронавируса 2 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 от инфекции скончались 7 тысяч 892 южноуральца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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