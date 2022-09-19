В Челябинске приземлились три самолета, летевшие в Тюмень

В аэропорту Челябинска сели три самолета, направлявшихся в Тюмень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «чужие» рейсы сели в Челябинске утром понедельника, 19 сентября.

По информации пресс-службы «Челябинского авиапредприятия», самолеты в Тюмень следовали из Москвы, Санкт-Петербурга и Махачкалы. Решение о промежуточной посадке в Челябинске было принято из-за неблагоприятных метеорологических условий в Тюмени.

Самолеты пробыли в аэропорту имени Курчатова около двух часов, после чего продолжили полет к месту назначения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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