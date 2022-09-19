В Челябинске началась гонка за мандатами городской думы нового созыва

Первыми борьбу за место в Челябинской городской Думы начали спойлеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о начале агитационной кампании по набору кандидатов в депутаты Челябинской городской Думы заявили в местной организации партии «Коммунисты России».

«По мнению наших аналитиков, в 2023 году распустят райсоветы депутатов в Челябинске и состоятся досрочные выборы в Челябинскую городскую Думу. Всего будет 50 городских депутатов», – заявили в политической организации.

Отметим, что о вероятности досрочных выборов в муниципальный парламент говорят многие челябинские эксперты. Правда, большинство политологов сходятся в том, что число мандатов останется прежним – 49.

Планы «Коммунистов России» более чем оптимистичны. В партии уверены, что их представители в любом случае смогут попасть в Челябинскую городскую Думу, даже в случае формирования половины муниципального парламента по партийным спискам. В случае голосования только по мажоритарным округам комроссы намерены выдвинуть трех кандидатов.

Интересно, что в ходе выборов в Госдуму, прошедших в прошлом году, в Челябинской области партия была вынуждена отказаться от участия в предвыборной гонке двух из трех претендентов «из-за недостаточного финансирования». При этом единственный кандидат от организации по Челябинскому округу занял шестое место, набрав 7,2% голосов. За список партии отдали свои голоса менее 1% избирателей областного центра, принявших участие в выборах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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