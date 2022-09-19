Челябинскую бизнес-вумен, задержанную по делу о томографах, оставили за решеткой

Гендиректора одного из ведущих поставщиков южноуральского минздрава оставили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 11 августа о продлении срока содержания под стражей генеральному директору ЗАО «Медсервис-регион» Елене Селищевой.

Напомним, предпринимательницу задержали в июне этого года в аэропорту Челябинска после показаний заместителя регионального министра здравоохранения Александра Кузнецова.

По версии следствия Кузнецов, действуя вопреки интересам службы, заключал госконтракты по нацпроекту «Здравоохранение» на поставку оборудования по необоснованно завышенным ценам.

Поставкой занималось ЗАО «Медсервис-регион». Общий ущерб бюджету оценили в 85 миллионов рублей. Селищеву обвинили в мошенничестве, а также подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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