В Челябинской области возможны помехи на радио и ТВ

Южноуральцев предупредили о перерывах в трансляции теле- и радиоканалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети, 19-25 сентября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Челябинской области.

Сегодня, 19 сентября, помхи возможны в Челябинске на каналах РТРС-1, РТРС-2, Радио Интерволна, L-Radio, Вести ФМ, Маяк, Радио России, Лав Радио, Радио Комсомольская правда, Energy, Ретро FM, Европа +, Дети FM, Радио Дача, Авторадио, 100 FM, Радио Континенталь, Бизнес FM, Юмор FM, Новое Радио, Studio 21 (Спорт FM), Русское Радио, Олимп, Радио 7, Радио Шансон.

Они связаны с проведением плановых профилактических работ и продлятся до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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