В Челябинске вновь вынесли приговор анархистам

Суд вновь вынес обвинительный приговор челябинским анархистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал анархистов Дмитрия Цибуковского и Анастасию Сафонову виновными в хулиганстве и приговорил к одному году и девяти месяцам колонии общего режима каждого. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.

По версии следствия в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года активисты развесили на заборе у здания УФСБ России по Челябинской области баннер-растяжку, а Цибуковский также зажег файер. Суд счел действия челябинцев нарушением общественного порядка с применением файера в качестве оружия.

Это второй обвинительный приговор. В сентябре прошлого года суд уже выносил решение по этому делу, приговорив Дмитрия Цибуковского к двум с половиной годам, а его супругу Анастасию Сафонову – к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, однако 24 ноября 2021 года защите удалось добиться отмены обвинительного приговора, после чего уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а подсудимые освобождены из СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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