Каждый второй южноуралец нуждается в подработке

Каждый второй житель Южного Урала хочет найти подработку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего в желании найти подработку признаются ученые и педагоги. К такому выводу пришли эксперты Службы исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, по итогам опроса среди соискателей из Челябинской области.

Всего 52% соискателей-южноуральцев сообщили, что в течение ближайших трех месяцев рассматривают поиск подработки помимо основной работы. Чаще всего такое намерение высказывали представители профессиональных сфер «Наука, образование» (64%), «Маркетинг, реклама, PR» (60%) и «Медицина, фармацевтика» (58%).

Еще 40% жителей Южного Урала отметили, что пока не заинтересованы в поисках подработки. Больше всего таких соискателей среди респондентов из профессиональных сфер «ИТ, интернет» (52%), «Безопасность» (51%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (49%).

5% участников опроса сообщили, что у них уже есть источник дополнительного заработка помимо основной работы. Обычно это представители сфер «Маркетинг, реклама, PR» (14%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%) и «Автомобильный бизнес» (13%).

Добавим, что по России в целом в подработке нуждаются 50% опрошенных, не испытывают такой потребности 39%, а уже имеют подработку 7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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