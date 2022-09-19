В пригороде Челябинска на весь день отключат водоснабжение

Жители Копейска на день останутся без воды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабное отключение водоснабжения в Копейске запланировано на вторник, 20 сентября. Об этом сообщили в МУП «Копейские сети водоснабжения и водоотведения».
«С 08:00 до 23:00 – плановое отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на водоводе Д-800», – уточнили представители коммунального предприятия.
Под отключение попадают потребители Копейска и всех поселков, кроме Октябрьского и Железнодорожного.
Челябинск, Виктор Елисеев
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