В пригороде Челябинска на весь день отключат водоснабжение

Жители Копейска на день останутся без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабное отключение водоснабжения в Копейске запланировано на вторник, 20 сентября. Об этом сообщили в МУП «Копейские сети водоснабжения и водоотведения».

«С 08:00 до 23:00 – плановое отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на водоводе Д-800», – уточнили представители коммунального предприятия.

Под отключение попадают потребители Копейска и всех поселков, кроме Октябрьского и Железнодорожного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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