«Магнитка» записала на свой счет еще одну гостевую победу

Магнитогорский «Металлург» выиграл во Владивостоке у «Адмирала».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча с одним из лидеров Восточной конференции оказалась напряженной, о чем свидетельствует статистика.

Так, в первом периоде хозяева произвели 21 бросок, из них 13 – в створ ворот соперников, магнитогорцы – 20 и 14 соответственно. Однако Василий Кошечкин оказался непробиваем, в отличие от голкипера «Адмирала» Павла Хомченко.

На 5-й минуте защитник «Магнитки» Егор Яковлев открыл счет, а девять с половиной минут спустя гости осадили оставшихся в меньшинстве владивостокцев, и Денис Зернов удвоил преимущество «Металлурга» – 2:0.

В дальнейшем и гости, и хозяева продолжали атаковать. В результате за три периода хоккеисты «Адмирала» сделали 57 бросков, из них 32 – в створ ворот. Гости не слишком отстали – 50 и 29 соответственно. Но забитых шайб в этом матче болельщики больше не увидели.

Итог – 2:0 в пользу «Магнитки». Южноуральцы одержали четвертую победу подряд и продолжают беспроигрышную выездную серию. Следующую встречу магнитогорцы проведут 21 сентября здесь же, во Владивостоке, и снова с «Адмиралом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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