В Челябинске стартовал процесс над экс-замминистра экологии

Бывший замминистра экологии Челябинской области предстал перед судом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 сентября, в Калининском районном суде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова.

Напомним, в начале июня прошлого года чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Следователи считали, что замминистра, зная о предстоящей проверке соблюдения природоохранного законодательства в период НМУ, предупредил об этом представителей крупного промышленного предприятия, дав им возможность снизить объем выбросов перед контрольным мероприятием. Свою вину он не признал. А в ноябре того же года ушел в отставку.

Из обвинительного заключения следует, что в августе 2020 года Безруков организовал выезд журналистов и общественников на ЧЭМК. Произошло это через несколько дней после того, как в атмосфере областного центра зафиксировали 16-кратное превышение ПДК фенола.

Обвинение настаивает, что визит представлял собою внеплановую проверку. Однако об этой проверке чиновник предупредил руководство предприятия, а для пущей реалистичности разыграл ссору с охраной комбината, якобы отказавшейся пустить его на территорию. Этим он «создал видимость соблюдения на ЧЭМК мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ, владея сведениями об обратном», что «привело к причинению тяжких последствий, обусловленных сохранением на неопределенный срок угрозы жизни и здоровью населению Челябинска, а также вреда окружающей среде. Это привело также к дискредитации и подрыву авторитета органов госвласти, в том числе Министерства экологии Челябинской области», говорится в обвинительном заключении.

К тому же у обвинения есть данные о финансовой поддержке возглавляемого Безруковым до назначения на пост замминистра экологического фонда «Моя планета» собственниками предприятия: в 2018 году организация получила 2 миллиона рублей от компаний «Ариант-Безопасность» и «Центр пищевой индустрии – Ариант», принадлежавших, как и ЧЭМК, бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову.

Экс-чиновник факта извещения руководства не отрицает. Но настаивает, что ни о какой проверке речи не было, был именно согласованный с предприятием визит. А финансовые отношения между экоактивистами и промышленниками были задолго до его назначения замминистра.

Вину Безруков продолжает категорически отрицать. Следующее заседание назначено на 4 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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