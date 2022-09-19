В Челябинске разваливается детская поликлиника

Жители Челябинска рассказали о пугающей взрослых детской поликлинике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», беспокойство жителей микрорайона Чурилово вызывает детская поликлиника, расположенная в жилом массиве. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«Здание детского отделения ГКБ, по улице Трашутина, 20, в прямом смысле разваливается, здание дало приличную трещину! – сообщила одна из горожанок, сопроводив пост красноречивыми фотографиями. – В это время ведется прием детей, все участки! Никто не знает, когда состоится обрушение, не хотелось бы трагедий в нашем микрорайоне, врачи работают на свой страх и риск!"

Опасения челябинки разделяют и другие жители района. «А тем временем, здесь больше 50 человек к врачам стоят», – отмечают горожане.

Министерство здравоохранения Челябинской области в курсе проблемы, рассказывают челябинцы. Власти даже обещают построить новую поликлинику. Но конкретных сроков пока не называли, сетуют южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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