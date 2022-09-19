«Трактор» проиграл на домашней арене соседям по турнирной таблице

Челябинский «Трактор» дома уступил омскому «Авангарду» – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался атаками хозяев, но челябинцы крайне редко могли довести их до удара в створ ворот. Омичи явно перебрасывали «трактористов». Хотя результата и это не приносило. В итоге тяжелый, вязкий первый период закончился при нулях на табло.

Зато во второй двадцатиминутке упорство хоккеистов «Авангарда» принесло результат. На 23-й минуте матча Сергей Толчинский из левого круга вбрасывания мощным кистевым броском в ближнюю девятку открывает счет, реализовав численное большинство – 0:1, «черно-белые» уступают на своей площадке.

И тут же «Трактор» вновь остался в меньшинстве. На этот раз «Авангард» торопиться не стал. Но на 25-й минуте все тот же Сергей Толчинский скинул шайбу Корбану Найту, тот отправил ее через пятачок, и Рид Буше удачно подключился у дальней штанги – 2:0, гости увеличивают отрыв.

Между тем, челябинцы все никак не могли довести свои атаки до броска в створ. Лишь в самом конце первого периода «черно-белым» удалось сделать несколько выстрелов по воротам соперника, но голкипер гостей справился – 0:2, с этим счетом команды ушли на второй перерыв.

Третий период начался атакой гостей. На 41-й минуте встречи Алексей Береглазов мощным броском от синей линии пробивает голкипера челябинцев – 3:0. Хозяева бросаются отыгрываться, но безуспешно. Лишь на 55-й минуте матча Владимир Ткачев подбирает шайбу в центре зоны «Авангарда» и мощным ударом вколачивает ее в девятку – 1:3.

Но на большее «черно-белых» не хватает. И замена голкипера на шестого полевого игрока на последней минуте встречи выглядит уже как формальность – 1:3, омские хоккеисты просто перебросали хозяев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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