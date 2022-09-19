В России начали снижаться зарплаты IT-специалистов и прогнозируется сжимание отрасли.

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники аккредитованных в IT-сфере компаний смогут получить льготную ипотеку, а также отсрочку от армии. Кроме того, предприятия IT-сферы освободили от уплаты налога на прибыль на ближайшие 3 года, а также для них снижены страховые отчисления с 14% до 7,6%.

Эти шаги предприняты для того, чтобы представители IT-сферы не уезжали из страны. И вот теперь зарплаты в этом сегменте пошли вниз.

«Программисты по уровню профессионализма делятся на junior, middle и senior. Руководят ими team lead. По состоянию на начало года middle получали более 200 тыс рублей ежемесячно, senior – 300+ тыс рублей, team lead мог получать и 500 и 600 тыс рублей, – цитирует «Ъ-Кубань» руководителя краснодарской компании «Вангард софт» Виктора Тонконога. – С весны цены колеблются, но все равно уровень остается очень высоким. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, такой уровень держат западные компании, которые очень активно используют наших программистов. Во-вторых, отъезд многих специалистов после февральских событий спровоцировал дефицит, который также разогревает рынок в части зарплат. А оплата работы специалистов в этой сфере – это основная затратная статья».

Однако, по словам экспертов, в российской IT-сфере такую зарплату обеспечить могут только очень крупные компании, получающие государственное финансирование. А для частных компаний «самый простой способ заработать – собрать здесь специалистов в команды и их интеллектуальные услуги продавать иностранцам. Сотрудников как бы сдают своих в аренду под проект за хорошие зарплаты, как бригады на стройке», – говорит Тонконог.

Проблема в том, что порог входа в IT-бизнес очень высок, в том числе и из-за зарплат. А гарантий продаж нет, потому что заказчики тоже испытывают влияние кризиса. Если компания работает не под конкретного заказчика, а разрабатывает продукт по собственной инициативе, то далеко не факт, что проект «выстрелит», а инвестиции «отобьются».

Иными словами, вкладываться в разработку софта в России сейчас весьма рискованно, поэтому проще собирать «головастиков» и их труд как-то продавать за границу, ничем не рискуя. «Но для страны в этом пользы нет: нет продукта на внутренний рынок, нет развития цифровой отрасли. Поэтому есть объективные сложности в импортозамещении программных продуктов, – отмечает специалист. – Нужно не только создать аналог иностранного, но и как минимум сделать его не хуже. А для этого нужны профессионалы».

Но с профессионалами тоже проблема: лучшие специалисты все-таки уезжают, и на позиции senior приходится брать middle, которые до нового технического уровня пока не доросли. Многие компании идут на это, но снижают уровень зарплаты. Еще один серьезный фактор: окончательный уход с российского рынка иностранных компаний, не дождавшихся стабилизации ситуации, может спровоцировать закрытие малых и средних фирм-разработчиков. По некоторым оценкам, около половины из них рискует закрыться до конца года. Их сотрудники выйдут на рынок, что, по идее, должно привести к дальнейшему снижению зарплат.

«Субсидировать заплаты нереально, как снижать их, тоже непонятно, – говорит Тонконог. – Просто субсидировать производителя вряд ли правильно, потому что это не гарантирует конкурентоспособность продукта. Возможно, будет правильнее субсидировать производителей коммерчески успешного продукта».

Москва, Игорь Юров

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