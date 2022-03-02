Отсрочка от армии и нулевые налоги: в России решили развивать IT-сектор

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по развитию сферы информационных технологий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабмину поручено выделить средства организациям, аккредитованным в IT-сфере для повышения зарплаты и улучшения жилищных условий сотрудникам.

Кроме того, IT-организации смогут получать льготные кредиты на развитие по ставке не выше 3%. До конца 2024 года для них устанавливается налог на прибыль в размере 0%. Кроме того, IT-компании освобождаются от валютного, налогового и других видов государственного и муниципального контроля на срок до 3 лет.

Плюс ко всему, сотрудники аккредитованных в IT-сфере организаций получат отсрочку от армии вплоть до достижения ими 27-летия или на период работы в компании, а также право на льготную ипотеку.

Москва, Игорь Юров

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