Свердловские власти предлагают новые меры поддержки айтишников

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, что в регионе нашли еще способ поддержать айтишников, чтобы они не уезжали за рубеж.

Как заявил Дмитрий Ионин на пресс-конференции, сейчас в регионе есть объективные сложности и с программным обеспечением, и с «железом». При этом есть указ президента, который создает для специалистов в сфере IT «идеальные» условия – кредитование под 3% годовых, нулевой налог на прибыль, отсрочка от службы в армии и так далее. «В этой сфере у нас мозгов достаточно, и их ценят во всем мире. Наша задача – чтобы они работали в нашей области», – подчеркнул Ионин.

Он рассказал, что недавно встречался с представителями этой отрасли, где прозвучала немаловажная деталь. Всеми федеральными льготами могут пользоваться только те компании, у которых не меньше 90% доходов приходится собственно на деятельность в сфере IT. А люди в этих компаниях – творческие, и они могут заниматься и другими видами бизнеса, вплоть до таргетированой рекламы. «Мы выступили с предложением, чтобы снизить этот процент. Наша задача – приспособить меры поддержки под наших людей, чтобы они могли найти для себя нишу», – сказал Дмитрий Ионин.

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по развитию сферы информационных технологий. Кабмину было поручено выделить средства организациям, аккредитованным в IT-сфере, для повышения зарплаты и улучшения жилищных условий сотрудникам. Кроме того, IT-организации смогут получать льготные кредиты на развитие по ставке не выше 3%. До конца 2024 года для них устанавливается налог на прибыль в размере 0%. IT-компании освобождаются от валютного, налогового и других видов государственного и муниципального контроля на срок до 3 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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