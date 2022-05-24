В колледжах Свердловской области увеличат количество бюджетных мест на IT-технологиях

В колледжах и техникумах Свердловской области одним из самых востребованных направлений второй год подряд остаются IT-технологии. В этом году на бюджет примут более 1700 будущих айтишников. В следующем планируют увеличить количество мест на этом направлении подготовки до 2000 и более.

«Контрольные цифры приема формируются в соответствии с потребностями рынка труда. В этом году, как и в прошлом, и со стороны работодателя большой запрос на айти-специалистов, и со стороны абитуриентов высокий интерес к этому направлению. Это наиболее высокий спрос, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» и. о. начальника отдела профессионального образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Макарова. – Учитывая, что у нас промышленный регион, много бюджетных мест отдано под запрос крупных компаний-работодателей: на машиностроении 2000 бюджетных мест, на металлургии – порядка 900 мест. Очень востребована со стороны абитуриентов архитектура, дизайн».

Со стороны работодателей большой запрос на подготовку педагогов общего образования (воспитателей в детсадах), а также медицинского персонала. Эти специальности были нужны на рынке и в прошлые несколько лет.

Всего в эту приемную кампанию организации среднего профессионального образования примут на бюджет более 23,6 тысячи абитуриентов. По данным министерства образования, в колледжи и техникумы уходят до 60% выпускников школ после 9 и 11 классов. Прием документов начнется 20 июня и продлится до 15 августа. В тех колледжах, где к этому сроку не будут заняты 100% бюджетных мест, прием документов продлят.

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по развитию сферы информационных технологий. Кабмину было поручено выделить средства организациям, аккредитованным в IT-сфере, для повышения зарплаты и улучшения жилищных условий сотрудникам. Кроме того, IT-организации смогут получать льготные кредиты на развитие по ставке не выше 3%. До конца 2024 года для них устанавливается налог на прибыль в размере 0%. IT-компании освобождаются от валютного, налогового и других видов государственного и муниципального контроля на срок до 3 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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