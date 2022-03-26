Глава Минцифры уточнил условия льготной ипотеки для IT-специалистов

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев перечислил условия для получения льготной ипотеки IT-специалистами.

На льготную ипотеку смогут претендовать IT специалисты «в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей в регионах», – сообщил министр в субботу.

Руководитель Минцифры также заявил, что проект постановления по предоставлению отсрочки от армии IT-специалистам уже находится в правительстве РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники аккредитованных в IT-сфере компаний смогут получить льготную ипотеку, а также отсрочку от армии до достижения ими возраста 27 лет или на время работы в компании.

Москва, Наталья Петрова

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