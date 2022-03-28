Путин поручил с 1 апреля изменить условия льготной ипотеки на новостройки

Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 апреля изменить условия льготной ипотеки на новостройки. Ставка будет повышена до 12%, также увеличится предельная сумма кредита, сообщает Кремль.

Кабмину «обеспечить внесение с 1 апреля 2022 г. изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 г.», – говорится в поручении.

Доложить об этом правительство должно 31 марта.

«Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита», – сообщается на сайте Кремля.

Максимальная сумма кредита не должна превышать более 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других российских регионов размер займа должен быть не больше 6 млн рублей. Условия действующей льготной ипотеки сохраняются для семей с детьми, участников программы «Дальневосточная ипотека» и ипотечной программы на строительство жилья в сельских территориях.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на поддержку льготной ипотеки правительство в этом году намерено выделить порядка 200 миллиардов рублей.

Напомним, программу льготной ипотеки на новостройки запустили весной 2020 года в качестве меры поддержки спроса на жилье в условиях пандемии коронавируса. 1 июля 2021 года ее продлили на год с изменением условий. Так, максимальная ставка была повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита сокращена до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях льготный кредит можно было взять на сумму до 12 млн рублей, а в остальных регионах – на сумму до 6 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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