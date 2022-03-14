Льготная ипотека: процентные ставки и сумма кредита могут вырасти

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что кабмин планирует сохранить часть ипотечных программ с господдержкой, но по некоторым из них могут быть повышены ставки.

По его словам, на поддержку льготной ипотеки правительство в этом году намерено выделить порядка 200 миллиардов рублей. «Мы понимаем, что это допнагрузка, но пока планы льготную ипотеку сохранить. Какие-то, может, мы ставки повысим», – сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Прайм»).

Он уточнил, что в этом случае будет увеличена и максимальная сумма кредита. «Потому что сегодня многие регионы ставят вопрос, что за 3 миллиона в некоторых местах купить квартиру уже не могут, и просят повысить порог», – пояснил вице-премьер. По его словам, предложения по новым мерам поддержки ипотеки планируется внести уже на этой неделе.

Напомним, программу льготной ипотеки на новостройки запустили весной 2020 года в качестве меры поддержки спроса на жилье в условиях пандемии коронавируса. 1 июля 2021 года ее продлили на год с изменением условий. Так, максимальная ставка повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита сокращена до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях льготный кредит можно было взять на сумму до 12 млн рублей, а в остальных регионах – на сумму до 6 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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