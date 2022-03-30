Кто возьмет льготную ипотеку под 12% – мнения экспертов

Правительство России с 1 апреля вводит льготную ипотеку под 12% на квартиры в новостройках, чтобы оживить рынок недвижимости. Уральские эксперты рассказали, станет ли эта мера эффективной.

«Последние два года были удачными с точки зрения ипотеки. В декабре 2021 года в Екатеринбурге было выдано кредитов на сумму 19 миллиардов рублей. В январе было 10 миллиардов рублей, но это естественное падение. К сожалению, более близких данных у меня сейчас нет. Но стоит отметить, что Центробанк еще в конце прошлого года обдумывал ограничения по льготной ипотеке, так как дешевые кредиты разгоняли цены на жилье. После введения экономических санкций правительство принимает меры поддержки, в первую очередь строительной отрасли. Поэтому на короткий срок была введена льготная ипотека под 12%. Возможно, у кого безвыходная ситуация и срочно нужно новое жилье, решится взять кредит по такой ставке. Но меня здесь больше беспокоит, что у нас получился большой разрыв между льготной ипотекой и ипотекой на вторичном рынке. Сейчас ипотечные сделки по вторичке встали. Мы же понимаем, что не все покупают квартиры с нуля. Например, молодой семье, чтобы купить более просторную квартиру, нужно продать старую однокомнатную. А если покупателей нет? Так что спрос на новую льготную ипотеку, наверное, будет. Но не такой большой, как в предыдущие годы», – рассказал заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева подчеркнула, что заемщикам нужно хорошо рассчитать свою платежеспособность. Ставка в 12% увеличивает размер ежемесячного платежа на 20-30%, и не все могут быть к этому готовы.

Болотин также напомнил, что ряд заемщиков могут прибегнуть к ипотечным каникулам. Поэтому в ближайшие полгода вряд ли увеличится доля просрочек по ипотеке.

«Предыдущий опыт подсказывает, что 80% заемщиков, которые воспользовались кредитными каникулами, через 6 месяцев возвращаются в нормальный режим платежей. Остальные либо идут на реструктуризацию долга, либо на другие меры. Сейчас в Свердловской области просрочка по ипотеке составляет 0,5%. Да, этот показатель может вырасти до 1%, но это не принципиально много. Какие могут быть рекомендации для заемщиков? Работайте там, где платят заработную плату. Если вы чувствуете, что у вас начинаются проблемы с доходами, надо идти в банк и использовать кредитные каникулы, и в пределах шести месяцев пытаться восстановить свои доходы. Другого варианта нет», – прокомментировал Евгений Болотин.

Впрочем, эксперты рекомендуют не пугаться высоких ставок на ипотеку сейчас. «Если у вас есть потребность в новой жилплощади, лучше не затягивать с этим делом. При условии платежеспособности, конечно. Можно надеяться, что через один-два года появится возможность рефинансировать ставку. Но в любом случае при покупке жилья нельзя суетиться и принимать решение впопыхах», – посоветовала Илона Соболева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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