Мишустин утвердил порядок отсрочки от армии для IT-специалистов

Кабмин России определил порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, отсрочку смогут получить молодые люди в возрасте до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Действие правил распространяется и на специалистов с меньшим стажем, но при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность.

В сообщении кабмина отмечается, что компании, которые хотят получить отсрочку для специалистов, должны подготовить их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года. Минцифры направит обобщенный список в Минобороны, а оно сформирует итоговые списки и передаст их в военкоматы для оформления отсрочки.

В перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку, вошло более 60 направлений. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники аккредитованных в IT-сфере компаний смогут получить льготную ипотеку, а также отсрочку от армии.

В Минцифры на прошлой неделе уточнили условия льготной ипотеки для IT-специалистов. На льготную ипотеку смогут претендовать специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей в регионах.

Москва, Наталья Петрова

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