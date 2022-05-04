Кабмин России запустил льготную ипотеку для IT-cпециалистов

Правительство России запускает программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьера в среду, 4 мая.

По его словам, получить кредит на покупку квартиры по ставке до 5% годовых смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных компаниях в сфере информационных технологий.

Максимальный размер займа для жителей регионов с численностью населения не менее 1 млн человек составит 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Необходимый для получения кредита уровень зарплаты должен быть не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше миллиона жителей, и не менее 100 тыс. рублей – в остальных субъектах.

В кабмине РФ ожидают, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

Напомним, что льготная ипотечная программа для IT-специалистов запускается по поручению президента РФ в целях поддержки IT-сектора в условиях санкционного давления.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники аккредитованных в IT-сфере компаний смогут получить льготную ипотеку, а также отсрочку от армии до достижения ими возраста 27 лет или на время работы в компании.

Меры поддержки IT-сферы стали активно обсуждаться властями на фоне миграции кадров из-за западных санкций, введенных в ответ на российскую спецоперацию на Украине. По оценке главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, к концу марта Россию покинули 50-70 тыс. IT-специалистов, сообщал «Интерфакс». Эксперт спрогнозировал, что во вторую волну из России уедут от 70 тыс. до 100 тыс. айтишников.

Москва, Наталья Петрова

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