«Уборщик IT-компании может отсрочку получить», – программисты из Екатеринбурга рассказали, как выполняется новый указ президента

Сотрудникам IT-отрасли из Екатеринбурга пообещали отсрочку от армии и льготную ипотеку, правда, верят в такую помощь от государства далеко не все.

Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники аккредитованных в IT-сфере компаний смогут получить льготную ипотеку, а также отсрочку от армии до 27 лет или на время работы в компании. «Новый День» поговорил с екатеринбургскими программистами, и практически все они уверены, что никакой отсрочки не получат. Все герои, опрошенные «Новым Днем», не имеют собственного жилья и военного билета. В материале использованы вымышленные имена героев, так как согласно политике компаний, в которых работают опрошенные, сотрудники не могут давать комментарии представителям СМИ.

IT-специалистам банка «Точка» сегодня прислали документ, который подтверждает право на получение описанных выше льгот. «Нам тимлид (руководитель IT-команды) утром отправил документ, что да, действительно может быть отсрочка, – сообщил «Новому Дню» программист «Точки» Альберт. – Нам скинули реестр аккредитованных IT-компаний России, мы там есть, значит, и претендовать на все это мы можем. Мне пока не нужна ни ипотека, ни отсрочка, так как я учусь в универе, но было бы неплохо. Хотя очень интересует, почему для программистов, которые работают в своих компаниях, такая подачка. Я уж подумал, может, нас хотят вместе собрать, на учет поставить, а потом дать задание что-то соорудить такое, интересное. Сейчас небезопасно высказываться, я лучше как сидел, так и буду сидеть и место в универе сохранять».

Другой сотрудник «Точки» пояснил «Новому Дню», что он, в отличие от коллеги, никакие документы не получал, в их команде пока не об этом не говорили. «Вчера говорили об этом, но информации у нас пока нет, радоваться рано, – объяснил разработчик Сергей. – Мне должны были выдать военник по здоровью в феврале, но я пока за ним не пойду. Правда, почитал я этот указ, там никакой конкретики, там хоть уборщик IT-компании может отсрочку получить, то есть там аккредитация компании важна. Не знаю я, это настораживает, да и зная наше государство, могут отменить в любой момент и призвать на службу. Пока нам ничего не объявляли – все, что могу сказать».

Если рассчитывать на поддержку государства может любой сотрудник аккредитованной IT-компании, то возможности получить ее программисту или тестировщику из компании неаккредитованной практически нет. «Нас нет в этом реестре, так что, видимо, никаких «плюшек», – заявил «Новому Дню» сотрудник холдинга Forum group Алексей. – По сути, мы занимаемся той же работой, просто она направлена на развитие маркетплейса. Возможно, ради этого стоит сменить работу, хотя пока не знаю».

Один из опрошенных «Новым Днем» молодых людей посмеялся над указом президента: «Большинство айтишников либо военник уже купили, либо смогут от армии итак спрятаться, – заявил сотрудник банка «Тинькофф» Тимофей. – Компании же не выдают своих, у половины и офисов сейчас нет: ищите, пожалуйста. В армию многие идут просто чтобы на работу устроиться, но кодеров берут и так. Спасибо большое, интересно только, какой код придется написать в благодарность за эту «помощь», явно же не просто так. Нам пока никто ничего не говорил и не предлагал, не знаю, правда, если за мной сейчас придут военкомы, то мне им ноутбук показать? Как организовано-то все это будет?".

«Новый День» запросил информацию в местных IT-компаниях с целью выяснить, какие инструкции ими уже были получены и какие документы сотрудников будут служить основанием для получения ими льготной ипотеки. Также мы направили запрос в пресс-службу Центрального военного округа.

https://newdaynews.ru/chelyabinsk/752138.html

Екатеринбург, Мария Зыкова

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