Уральские металлурги представят свои высокопрочные стали знатокам горного дела

ММК представляет свои высокопрочные стали на выставке в Алматы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня в крупнейшем казахстанском городе начинает работу 27-я Центральноазиатская международная выставка «Mining and Metals Central Asia – 2022». На стенде ПАО «ММК» будет представлен широкий спектр металлопродукции комбината и, в первую очередь, линейка высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Гости и участники форума, ориентированного на демонстрацию достижений международных и казахстанских производителей материалов, оборудования, услуг и разработок для горно-металлургического комплекса смогут познакомиться с импортозамещающими высокопрочными сталями Магнитки, которые используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции.

Их применение позволяет существенно улучшить качественные характеристики и снизить вес изделий, дает значительный экономический и экологический эффект: по сравнению с рядовыми марками стали выбросы парниковых газов уменьшаются в среднем на 30% в течение всего жизненного цикла продукции.

Стали MAGSTRONG не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, а их механические свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость и позволяют увеличить срок службы изделий. Сегодня потребители могут получить комплексные решения от ООО «Механоремонтный комплекс» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», которые осуществляют переработку металлопроката и поставку сварочных материалов для продукции MAGSTRONG с рекомендациями по параметрам сварки.

Все это обеспечивает постоянный рост спроса на эти стали среди потребителей. В 2021 году их отгрузка в адрес машиностроительных предприятий РФ и ЕврАзЭС выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом, а металлопрокат MAGSTRONG в прошлом году использовали в своих изделиях 573 предприятия (в 2020 году – 486).

27-я выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» (Mining And Metals Central Asia) проходит в Алматы 20-22 сентября 2022 года. Это профессиональная площадка деловых контактов производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов, оптовых торговых компаний и других представителей отрасли. В рамках нынешнего форума на выставочной площади более 9,5 тыс. кв. метров свои достижения представят свыше 250 компаний из 22 стран.

Челябинск, Виктор Елисеев

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