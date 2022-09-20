У одной из школ Челябинска на месяц закроют движение автотранспорта

В Ленинском районе Челябинска на месяц зароют движение автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в областном центре в рамках строительства улицы Агалакова закрывается движение на двух участках.

С 12 часов вторника, 20 сентября, до 20 часов 20 октября прекращается движение транспорта по улице Агалакова от дома №42 до дома №48. В зону ограничения попадает подъезд к школе №51 со стороны Агалакова.

Кроме того, с 12 часов 26 сентября до 20 часов 12 октября прекращается движение транспорта по улице Агалакова в районе дома №5 по улице Прохладной.

Для водителей будут обеспечены схемы объезда. Челябинцев просят обращать внимание на информационные аншлаги и планировать свои маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»