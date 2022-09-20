Поели бургеров. Пожилая челябинка с внуком перевернулись, отъезжая от ТРК

В Челябинске иномарка под управлением автоледи перевернулась у ТРК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 20 сентября, у ТРК «Фокус» в Курчатовском районе Челябинска. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, управляла автомобилем Mitsubishi ASX пожилая горожанка. Вместе с внуком она приехала в торговый комплекс, чтобы забрать заказ в ресторане быстрого питания.

В том, что произошло дальше, предстоит разбираться полиции. Некоторые из горожан предположили, что женщина могла перепутать направление движения и, думая, что направляется к выезду с парковки, двинула автомобиль к бордюру, отделявшему площадку от обрыва высотой около полуметра. В итоге машина рухнула вниз и перевернулась. К счастью, ни челябинка, ни мальчик не пострадали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»