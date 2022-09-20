«Найдется все»: китайские ученые открыли новый вид моллюска на рыбном рынке

Китайские ученые совершили научное открытие после визита к торговцам морепродуктами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы открыть новый вид моллюсков, исследователям Океанического университета Китая не пришлось отправляться в длительную экспедицию. Ученым достаточно было дойти до рынка морепродуктов в Чжанчжоу (город, расположенный на юге провинции Фуцзянь в КНР).

Здесь ученые купили у местных рыбаков маленьких моллюсков, оказавшихся неизвестным ранее видом осьминога. Посвященное ему исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

Интересно, что китайские промысловики давно уже знают об этих миниатюрных моллюсках, достигающих массы в 40 граммов. Но они всегда считали, что это всего лишь молодь обыкновенного длиннорукого осьминога.

Чтобы убедиться в том, что имеют дело с новым видом, исследователи приобрели у нескольких торговцев девять особей моллюска. Оказалось, что это первый представитель рода Callistoctopus в Китайских морях. Мало того, ранее этот вид морских жителей науке был неизвестен. Из-за гладкой красно-коричневой кожи новый вид миниатюрных осьминогов получил название Callistoctopus xiaohongxu.

Челябинск, Виктор Елисеев

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