В Челябинске автобус с пассажирами протаранил легковушку

Городской автобус и легковушка столкнулись на челябинском перекрестке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 20 сентября, в Курчатовском районе Челябинска. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как автобус, следующий по маршруту №64, на полном ходу врезается в заднюю часть легкового автомобиля, водитель которого пытался проскочить перед летящим на него транспортом.

По информации городской Госавтоинспекции, авария произошла у дома №111 по Комсомольскому проспекту. За рулем автобуса находился 47-летний мужчина. Автомобилем «Волга» управлял 69-летний челябинец. В результате ДТП никто не пострадал.

По словам очевидцев, автобус следовал на зеленый сигнал светофора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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